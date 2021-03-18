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Россиянам дали советы по защите в сезон аллергий

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Фото: pixabay.com

Ношение очков и маски на улице, орошение слизистой носа солевыми растворами, а также душ и смена одежда по возвращении домой помогут россиянам избежать аллергии. Такие советы дала заведующая КДО аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Москвы Елена Бобрикова, передает РИА Новости.

Так, очки и маски создают барьер, который не пропускает пыльцу к слизистым глаз и носа. Также можно применять защитные спреи, которые обволакивают полость носа и препятствуют адсорбции на слизистой пыльцевых аллергенов, механически удаляя их, полоскать горло физиологическим раствором и промывать глаза препаратами с морской водой.

Она отметила, что наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается рано утром, в сухие и жаркие дни, поэтому в этот период времени не рекомендуется выходить на улицу. Наиболее безопасные часы для прогулок — вечер, особенно после дождя.

По возвращении домой необходимо принять душ, тщательно смыть пыльцу с волос, бровей, ресниц и сменить одежду. Бобрикова отсоветовала россиянам сушить вещи после стирки на балконе, так как на них оседает пыльца, и открывать окна в квартире или офисе. Однако проветривание допускается, если повесить в проемы хорошо смоченную простыню или марлю в несколько слоев.

По словам аллерголога, следует ежедневно проводить влажную уборку в квартире: часто протирать подоконники и другие горизонтальные поверхности в доме влажной тряпкой. Рекомендуется использовать воздухоочистители с угольными и HEPA-фильтрами, позволяющими существенно снизить концентрацию пыльцы в помещении.

Летом 2020-го цветение трав оказалось очень интенсивным, из-за чего самочувствие россиян с аллергией могло ухудшиться. Растения сформировали в два раза больше стеблей из-за холодной погоды поздней весной, а злаковые начали бурно цвести на неделю раньше положенного. Пик пыления этих трав пришелся примерно на 10 июля, после чего их активность пошла на спад.

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