В Минздраве рассказали о связи аллергии и коронавируса

Аллергики не входят в группу риска заражения коронавирусом. О связи инфекции с аллергией рассказал главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог, академик РАН Рахит Хаитов, передает ТАСС в понедельник, 18 мая.

По его словам, пациенты с аллергией обычно «не подвержены большему риску развития коронавирусной инфекции и более серьезным осложнениям COVID-19, чем население в целом». Исключения могут составлять только аллергики с тяжелыми случаями астмы.

Хаитов отметил, что пандемия не должна помешать лечению респираторного аллергического заболевания, поскольку его следует держать под контролем. «Особенно важен контроль у пациентов с бронхиальной астмой, поэтому следует продолжить, а при необходимости — увеличить дозу ингаляционных кортикостероидов и комбинированных препаратов», — подчеркнул аллерголог.

Кроме того, Хаитов посоветовал аллергикам как можно меньше выходить из дома в дни с повышенной концентрацией пыльцы в воздухе, почаще промывать нос и исключить из рациона вызывающие аллергию продукты. Он также отметил, что для лечения аллергии не стоит использовать сосудосуживающие препараты более семи дней.

Ранее аллерголог-иммунолог Белла Брагвадзе сообщила, что аллергиков нельзя считать группой риска по умолчанию, но их слизистые считаются более уязвимыми для вирусов из-за хронических аллергических воспалений дыхательных путей. Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов уточнил, что у аллергиков COVID-19 может протекать тяжелее из-за запоздалой реакции иммунной системы.

За последние сутки в России выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За этот период также выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране выявлено 290 678 случаев в 85 регионах, 2722 летальных исходов и 70 209 случаев выздоровления.

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