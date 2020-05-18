Россия
 
Последние новости
Путин назвал причины высокой смертности от коронавируса в Дагестане
Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане
Минздрав заявил об опасениях из-за ситуации с коронавирусом в Дагестане
В российском регионе приготовились вызвать дождь за 40 миллионов рублей
Xiaomi создала маску от коронавируса
Американцы объявили бойкот китайским товарам
Назван самый часто матерящийся актер
Воздух в российских городах очистился
Оставленный армией Хафтара российский «Панцирь» показали на видео
Новости партнеров

В Минздраве рассказали о связи аллергии и коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Аллергики не входят в группу риска заражения коронавирусом. О связи инфекции с аллергией рассказал главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог, академик РАН Рахит Хаитов, передает ТАСС в понедельник, 18 мая.

По его словам, пациенты с аллергией обычно «не подвержены большему риску развития коронавирусной инфекции и более серьезным осложнениям COVID-19, чем население в целом». Исключения могут составлять только аллергики с тяжелыми случаями астмы.

Хаитов отметил, что пандемия не должна помешать лечению респираторного аллергического заболевания, поскольку его следует держать под контролем. «Особенно важен контроль у пациентов с бронхиальной астмой, поэтому следует продолжить, а при необходимости — увеличить дозу ингаляционных кортикостероидов и комбинированных препаратов», — подчеркнул аллерголог.

Кроме того, Хаитов посоветовал аллергикам как можно меньше выходить из дома в дни с повышенной концентрацией пыльцы в воздухе, почаще промывать нос и исключить из рациона вызывающие аллергию продукты. Он также отметил, что для лечения аллергии не стоит использовать сосудосуживающие препараты более семи дней.

Ранее аллерголог-иммунолог Белла Брагвадзе сообщила, что аллергиков нельзя считать группой риска по умолчанию, но их слизистые считаются более уязвимыми для вирусов из-за хронических аллергических воспалений дыхательных путей. Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов уточнил, что у аллергиков COVID-19 может протекать тяжелее из-за запоздалой реакции иммунной системы.

За последние сутки в России выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За этот период также выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране выявлено 290 678 случаев в 85 регионах, 2722 летальных исходов и 70 209 случаев выздоровления.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и действий, доступных абсолютно каждому из нас
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам назвали различия аллергии и коронавируса
Аллергикам помог режим самоизоляции
Аллергики оказались в зоне риска из-за коронавируса
Другие материалы рубрики
Россия14:1517 мая

«Надо держаться подальше, нельзя им доверять»

30 лет назад гомосексуальность перестали считать болезнью. Почему в России все иначе?
14:51Сегодня

Минздрав заявил об опасениях из-за ситуации с коронавирусом в Дагестане

14:49Сегодня

В российском регионе приготовились вызвать дождь за 40 миллионов рублей

14:30Сегодня

Умер один из старейших священников Москвы 

Россия00:0116 мая

«Полицейские приехать отказались — силы брошены на карантин»

Жертвы домашнего насилия из-за коронавируса оказались заперты с обидчиками. Что им делать?
14:14Сегодня

Путин назвал причины высокой смертности от коронавируса в Дагестане

14:12Сегодня

Путин заявил о сохранении опасности распространения коронавируса в России

14:05Сегодня

Активисты «Молодежки ОНФ» отчитались о разноплановой помощи врачам

Россия00:0114 мая
Александр Игнатенко

«Мы сразу получили клеймо контрабандистов»

Россиянин подобрал на Шри-Ланке мертвых жуков. Теперь ему грозит 40 лет тюрьмы
14:02Сегодня

Избивший оголившую грудь в метро россиянку избежал уголовного дела

13:32Сегодня

Частные лаборатории в России начали делать тесты на антитела к коронавирусу

13:29Сегодня

Москвичей предупредили о снеге 

Россия
«Полицейские приехать отказались — силы брошены на карантин»
Жертвы домашнего насилия из-за коронавируса оказались заперты с обидчиками. Что им делать?
Александр Игнатенко«Мы сразу получили клеймо контрабандистов»
Россиянин подобрал на Шри-Ланке мертвых жуков. Теперь ему грозит 40 лет тюрьмы
Все материалы
Мир
Ирак осудил Евросоюз за поднятый флаг ЛГБТ
«Люди — это вирус»
Экофашисты хотят сократить население Земли. Они готовы убивать и надеются на помощь коронавируса
При взрыве машины в Афганистане погибли семь человек
«Америка подвела своих людей»
Коронавирус сломал здравоохранение США: медики о страшных уроках эпидемии
Испанцы вышли протестовать и стучать по кастрюлям за снятие карантина
Жара против заразы
Коронавирус пришел в африканские страны. Это может привести к катастрофе
В США предостерегли Китай от вмешательства в дела американских журналистов
Все материалы
Бывший СССР
Украинская националистка увидела российскую угрозу в «Агуше»
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
ДНР объявила Киеву ультиматум
На Украине возмутились навязыванием русского языка школьникам
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Российские соцсети посчитали смертельной опасностью для Украины
«Несколько месяцев они скитались по лесам»
Как пленные красноармейцы бежали из концлагерей, чтобы воевать в партизанских отрядах по всей Европе
Все материалы
Экономика
Россия приготовилась к борьбе за «Столичную»
Нашли время
Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?
На шахту крупнейшего производителя золота в России отправили военных
Дорога вверх
Как в России нашли способ поднять упавшую из-за кризиса экономику
У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом
Полный бак
Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?
Жители регионов присутствия АЭС поддержали развитие атомной энергетики
Все материалы
Силовые структуры
Опубликовавшие фото нацистов в акции «Бессмертный полк» раскаялись
«Был бы человек — диагноз найдется»
Как в СССР неугодных насильно отправляли в психбольницы и подвергали мучительным процедурам
Установлены причастные к публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
В России поручили заводить уголовные дела при невыплате надбавок медикам
За уволенную из-за тоста про «супертелочку» судью вступились коллеги
«Идиоты не имеют права на существование»
В Третьем рейхе пытались улучшить нацию, уничтожая душевнобольных. Их травили газом и жгли в печах
Все материалы
Наука и техника
Спутники SpaceX оказались «Черным валетом»
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Стало известно об испытывающих на себе вакцину от коронавируса российских ученых
Большой медбрат
 
Зарывшийся в ил российский «Посейдон» смоет авианосцы и города
«Стоит заранее подумать о собственном развитии»
 
UH-60 Black Hawk полетел вертикально
Все материалы
Спорт
Трусова отреагировала на оскорбления из-за ухода от Тутберидзе
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Тарасова вступилась за обвиненного в пьяных дебошах Ягудина
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
Девушки-бойцы MMA устроили флешмоб с переодеваниями
Джастин Гэтжи«Он сломает мне нос. Но UFC за это заплатит»
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: дата боя, когда прямая трансляция, прогнозы и ставки на UFC 249
Гэтжи отверг бой с «жадным ублюдком» Макгрегором
Все материалы
Культура
Прилепин назвал бесовщиной усыновление детей однополыми парами
«Ты умрешь во сне»
Кумир Дэвида Боуи и Тома Йорка пел о палачах и террористах. Легендарный вокалист изменил мир музыки
BadComedian ответил Певцову на критику из-за фильма «На Париж»
Марат БашаровНалей и отойди
Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Вся жизнь — квартирник
Живой Гребенщиков, жена Шиндлера и бог программистов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Нижнее белье помогло Рианне стать самой богатой певицей Великобритании
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников рассказал о риске спутать симптом коронавируса с другой болезнью
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Аферисты нашли новый способ обкрадывать пользователей популярных в России сайтов
Пиратские хроники
 
Президент Бразилии увидел голого мужчину во время видеоконференции и рассмеялся
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Женщина варила макароны и узрела «чудо»
Все материалы
Ценности
54-летняя бывшая супермодель показала тело в бикини
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
46-летняя бывшая супермодель попозировала топлес перед мужем во время изоляции
Модель Victoria's Secret снялась в рекламной кампании бренда топлес
Джегинсы бренда Mironova AnastasiiaВторая кожа
Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности
Мужчина получил зарплату бутылкой спиртного и обеспечил безбедную жизнь потомкам
Гениальный коррупционер
Как африканский президент расхищал казну ради молодых любовниц, дорогих машин и домов в Париже
Все материалы
Путешествия
В правительстве предрекли двукратное снижение авиаперевозок после пандемии
«Этот район не для белых»
Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
В Турции рассказали о сроках открытия страны для иностранных туристов
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
Совершен самый долгий беспосадочный внутренний перелет
Все материалы
Из жизни
Загадочное кровососущее существо выплыло на берег озера и напугало рыбака
Сектанты попытались заживо похоронить студента
«Быстрые движения их только раззадоривают»
Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
Голые жених и невеста собрали на свадьбу 40 обнаженных гостей
Бенджамин БатерстРастворился в воздухе
Молодой дипломат вез важные бумаги и пропал. Тайну его исчезновения не могут разгадать уже 200 лет
Толпу курящих кальян в ресторане во время пандемии коронавируса засняли на видео
«Здесь каждый знает, что такое свобода»
История москвички, которая осуществила детскую мечту и переехала во Францию
Все материалы
Пикап Ford Ranger получил «мрачную» спецверсию
Представлен новый Porsche 911 с кузовом Targa
Легендарное «открытое купе» Porsche будет жить и в новом поколении модели 911
Объявлены рублевые цены на новый Porsche 911 Targa
Как бы выглядели известные спорткары с двигателем «не там»
Среднемоторные Ford Mustang, Toyota Supra, Dodge Viper и еще четыре пересадки сердца
Австралийский сенатор предложил выкупить бренд Holden за доллар
Видео: редчайший Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series
Black Series — всего два слова объясняют, почему этот CLK стоит 20 млн рублей
«АвтоВАЗ» запустил сборку машин
Все материалы
Дом
Брэд Питт разломал стену кувалдой
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Путин призвал зачистить «всякие СНиПы и хрипы»
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
В США предложили простить гражданам долги по ипотеке и аренде жилья
Рабочий класс
Дом на ножках, производство водки и заброшенная пивоварня — во что превратились российские заводы
Завершилось строительство первого в истории автомоста из России в Китай
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Законопроект о дистанционном образовании внесли в Госдуму
В Псковской области перевыполнили план по посещаемости учреждений культуры
Неплатежи за вывоз отходов выросли до 25 процентов
Российские банки выдали бизнесу беспроцентные кредиты на 54 миллиарда рублей
Все материалы