Российский врач назвала опасность аллергии на холод

Холод может вызвать аллергическую реакцию, в некоторых случаях представляющую опасность. Об этом российский врач Екатерина Гергесова рассказала изданию «Ридус».

К первым признакам аллергии относится крапивница — красная зудящая сыпь на замерзшем участке кожи, жжение при нагревании участка, припухлость, повышение температуры тела и головная боль. В некоторых случаях у человека из-за резкого повышения чувствительности организма может возникнуть анафилаксия при повторном охлаждении. Она проявляется резкой болью, сильным отеком, резким падением артериального давления.

«Такое состояние может привести к затруднению дыхания из-за отека рта и гортани. Риск летального исхода при анафилаксии — до 10-20 процентов», — пояснила Гергесова.

Аллергическую реакцию может спровоцировать в том числе выход на улицу в неподходящей одежде, купание в ледяной воде, нахождение в помещении с низкой температурой. Как правило, это происходит, если температура опускается ниже 4 градусов, указала медик. Иногда симптомы возникают через две-пять минут, а исчезают спустя час-два. Однако бывает, что реакция может проявиться в течение нескольких часов или даже дней и длиться до двух суток.

Среди причин аллергии на холод Гергесова назвала наследственность — в таком случае риск ее развития выше. Однако чаще реакцию могут спровоцировать гепатиты и другие вирусные инфекции, проблемы с ЖКТ, щитовидной железой. Лучший способ предотвратить аллергию — избегать воздействия низких температур, оставаться дома при плохом самочувствии в морозные дни и правильно подбирать одежду.