В российском регионе ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19 пожилых людей

В Оренбургской области непривитые от COVID-19 пожилые люди должны будут самоизолироваться

В Оренбургской области вводится обязательная самоизоляция для пожилых людей, непривитых от COVID-19. Об сообщила областной министр здравоохранения Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram, передает ТАСС.

«87 процентов в структуре смертности — люди пожилого возраста старше 60 лет. Поэтому принято решение об обязательной самоизоляции пожилых людей, не имеющих прививки», — заявила она.

Савинова добавила, что такое требование будет внесено в указ губернатора региона Дениса Паслера — до этого норма носила рекомендательный характер. Среди общего числа пациентов с COVID-19 в российском регионе 30 процентов — люди старше 60 лет, поэтому они должны будут соблюдать самоизоляцию, рассказала она.

Ранее власти Свердловской области сообщили о введении QR-кодов с подтверждением вакцинации от коронавируса для посещения культурных учреждений, салонов красоты, санаториев и баз отдыха. Предъявлять электронный документ также потребуется в библиотеках и музеях.