В еще одном российском регионе введут QR-коды

С 8 ноября в Свердловской области власти введут систему QR-кодов с подтверждением вакцинации от коронавируса для посещения культурных учреждений, салонов красоты, а также санаториев. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

В перечень мест, для посещения которых будет нужен QR-код, входят театры и филармонии, концертные площадки, кинотеатры, дома культуры, салоны красоты, санатории и базы отдыха.

С 25 октября также заработают QR-коды для чиновников. «Все в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни», — заявил Куйвашев, отметив, что в противном случае сотрудник будет отстранен. Также он подчеркнул, что подобное правило будет распространяться на музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты.

По словам главы области, с таким предложением выступило региональное управление Роспотребнадзора. Сейчас рассматриваются иные объекты, которые могут в дальнейшем войти в систему QR-кодов.

Ранее еще в одном российском регионе — Башкирии — ввели коронавирусные ограничения. Так, непривитые жители старше 65 лет с 13 октября будут обязаны соблюдать режим самоизоляции.