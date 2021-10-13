Российский инфекционист оценил шанс исчезновения коронавируса

Коронавирус останется навсегда, и им переболеют все. Так оценил шанс исчезновения вируса врач-инфекционист Евгений Тимаков, его слова передает РИА Новости.

«Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавирусной инфекции. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и все население, в любом случае вирус останется», — заявил специалист.

По его мнению, каждые полгода-год люди все равно будут заболевать тем или иным штаммом коронавируса, по аналогии с гриппом. Кроме того, он подчеркнул, что от действующего «дельта»-штамма дети заболевают чаще.

Инфекционист также рассказал о «клетках памяти», которые имеют функцию обучения при встрече с коронавирусом. Тимаков считает, что маски снижают вирусную нагрузку, так как в организм попадает малое количество вируса, что действует как вакцинация.

Ранее Тимаков предрек, что текущая волна коронавируса будет для россиян самой тяжелой и длительной. Однако, по его мнению, у детей, которые заражаются коронавирусом сейчас, формируется иммунитет, что приведет к превращению коронавируса в сезонную болезнь в дальнейшем.