Роспотребнадзор дал рекомендации по восстановлению памяти после COVID-19

Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по восстановлению памяти после COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что полное восстановление памяти после заражения коронавирусной инфекции возможно. Она утончила, что обычно восстановительный период занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Но у некоторых пациентов снижение памяти может сохраняться до полугода и дольше.

По словам специалиста, все зависит от выраженности нарушений и корректирующей терапии. Хавкина отметила, что терапевт или невропатолог могут подобрать правильный комплекс мероприятий для восстановления. Она добавила, что переболевшим с такими проблемами, вероятнее всего, назначат витаминные комплексы. На нервную систему наиболее выраженное влияние оказывают витамины группы В.

Заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в свою очередь сообщила, что на проблемы с памятью после и во время болезни пациенты жалуются часто.

«Врачи чаще говорят о так называемых когнитивных нарушениях, к которым относят не только нарушения памяти, но и снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и осуществлять различные обдуманные действия», — отметила она.

По словам врача, на степень выраженности этих нарушений влияют изменения, которые были у человека до заражения, а также от тяжести COVID-19. Она уточнила, что проблемы с памятью могут встречаться даже у пациентов, которые перенесли болезнь в легкой форме.

Руженцова добавила, что вакцинация от коронавирусной инфекции способна существенно снизить степень тяжести течения. Также прививка уменьшает все проявления в том числе и нарушения памяти, даже если человек все же заразился, сказала она.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал россиянам сроки самой тяжелой волны пандемии коронавируса, которая началась в стране летом и идет до сих пор. Он отметил, что вирус стал более заразным, из-за чего новая волна инфекции будет протекать пять-шесть месяцев с начала своего развития. «Начало развития было в июне. Соответственно, к середине декабря мы должны стабилизироваться в этой ситуации», — заявил медик.