Кремль ответил на вопрос о введении QR-кодов для покупателей алкоголя в России

Песков заявил, что в Кремле не обсуждали введение QR-кодов для покупателей алкоголя

В Кремле не рассматривали вопрос о введении QR-кодов для покупателей алкоголя в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщает в среду, 13 октября, «Говорит Москва».

Предложение внести изменения в правила розничной продажи алкоголя ранее озвучила общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. По ее словам, эта мера позволит стимулировать россиян вакцинироваться.

Ранее терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, что последствием заражения COVID-19 могут стать проблемы с восприятием алкоголя. По ее словам, коронавирус может вызвать у человека как полное исчезновение обонятельных (аносмия) и вкусовых ощущений, так и их искажение (паросмия). Обычно при последней продукты «меняют» запах и вкус в восприятии пациента некоторых продуктов, одна из таких групп — алкогольные напитки.