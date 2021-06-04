Основательница сети кафе «Андерсон» предложила расформировать орган власти

Основательница сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предложила расформировать орган государственной власти — Росреестр. Ее слова приводит «Фонтанка».

В выступлении Татулова посетовала на то, что Росреестр в 2020 году повысил размер пошлины за регистрацию дополнительного соглашения к договору аренды в 22 раза. «Друзья, можно просто это ведомство убрать. Еще денег найдется», — отметила бизнесвумен, занимающая также должность уполномоченного по защите прав малого и среднего бизнеса.

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Также Татулова пожаловалась на неэффективность государственных мер по поддержке бизнеса, растущие налоги, действия Федеральной налогвоой службы, проводящей допросы предпринимателей и блокирующей счета, назвала ненужными проводимые в России экономические форумы и посоветовала раздать выделяемые институтам развития средства представителям бизнеса.

«Я не разделяю восторгов по поводу объявленного двукратного снижения страховых взносов [с 30 до 15 процентов для малого и среднего бизнеса]. Давайте по-честному, не было никакого двукратного снижения. Это на бумаге оно есть», — отметила Татулова.

«Бизнесу в любой отрасли для бурного роста нужно всего две вещи — эффективность и безопасность. Нигде, ни в одном лозунге на сегодняшний момент, ни в одной стратегии очередной, которая написана по малому и среднему бизнесу, даже слов таких нет», — добавила она.

До начала ПМЭФ Татулова стала известна благодаря тому, что возмутилась размером взносов для участников форума. По ее словам, за выступление организаторы просили у нее 960 тысяч рублей. Однако в итоге ей разрешили участвовать бесплатно как омбудсмену малого и среднего бизнеса.