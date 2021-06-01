Жаловавшаяся на дороговизну участия в ПМЭФ бизнесвумен получила проход бесплатно

Российской предпринимательнице и общественному омбудсмену в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасии Татуловой разрешили выступить на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) бесплатно. Решение организаторов последовало после того, как бизнесвумен пожаловалась в СМИ на дороговизну прохода на мероприятие, пишет The Bell.

Организаторы форума — представители фонда «Росконгресс» — пояснили изданию, что инцидент с предложением Татуловой оплатить почти миллионный оргвзнос произошел из-за того, что заявку на ее участие подали не как для общественного спикера, а как для представителя бизнеса — совладелицы сети семейных кафе «Андерсон».

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«Как общественный деятель и омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Татулова имеет право на бесплатное участие. В связи с этим мы подтверждаем, что она может принять участие в ПМЭФ-2021 без оплаты пакета участника», — прокомментировали ситуацию в дирекции по работе со СМИ фонда «Росконгресс».

В конце мая Татулова написала на своей странице в Facebook о том, как ее пригласили поучаствовать на ПМЭФ в сессии «НЭП 2.0. Как обеспечить экономический рост в каждом доме?» в качестве спикера. Предпринимательница передумала выступать, когда ее попросили оплатить оргвзнос в 960 тысяч рублей. Для участников форума премиум-билет за 960 тысяч рублей дает право прохода на все мероприятия, в том числе на заседание с президентом Владимиром Путиным, стандартный билет с меньшим количеством привилегий стоит 840 тысяч рублей.

«Наверное, откажусь от этого привлекательного во всех отношениях предложения, но очень признательна за смешное утро. Искренне — я в восторге. С другой стороны, смотрите, как повысилось благосостояние в стране. Билет на форум для общественного (читай — без зарплаты) омбудсмена по малому бизнесу — 900 тысяч. Им кажется, что мы зарабатываем!» — объяснила тогда свое решение предпринимательница.

После подтверждения бесплатного прохода на ПМЭФ Татулова согласилась выступить на бизнес-сессии.

Петербургский экономический форум в этом году пройдет со 2 по 5 июня.