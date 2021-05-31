Американская делегация станет самой многочисленной из иностранных на ПМЭФ

Американская делегация станет самой многочисленной из иностранных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 2-5 июня 2021 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в интервью РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, американские делегации традиционно являются самыми крупными. Он отметил, что в Давосе «поговорить» не получилось, значит, теперь «все приедут сюда».

«Мне кажется, чем жестче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает. Какая-то такая у нас закономерность есть, видимо, интересно посмотреть, как тут справляются», — сказал Белоусов.

Вице-премьер добавил, что страной-партнером форума в этом году выступает Катар. Более ста участников прибудут из Китая и Германии. «Из Великобритании, Франции, Италии много народу приедет. Много компаний приезжает. Деловая часть — больше 1200 компаний», — подчеркнул Белоусов.

Ранее сообщалось, что в павильоне XXIV Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2-5 июня 2021 года в Санкт-Петербурге, официальная делегация Катара организует уникальную деловую площадку — Doha Hall.

Ранее в мае президент России Владимир Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2021. Он пожелал участникам плодотворной работы, а также выразил уверенность, что достигнутые на Форуме договоренности и соглашения послужат развитию международных отношений, будут способствовать реализации новых экономических проектов на благо наших стран и народов. Президент добавил, что на ПМЭФ будут обсуждаться ключевые, наиболее актуальные вопросы современной экономики.