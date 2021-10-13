В России предложили продавать алкоголь по QR-кодам

Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова предложила ввести QR-коды для покупателей алкоголя. Она считает эффективным такой способ стимуляции россиян вакцинироваться, передает «Говорит Москва».

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«Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. А если мы говорим опять о ресторанах или фитнесе, то это даже смешно. Отними у народа спиртное — это будет народное волнение», — отметила она.

При этом Татулова добавила, что повторное введение QR-кодов для посещения ресторанов будет губительно для сферы общепита. «Если это будет продолжаться дальше, то отрасль потеряет вообще всех работников, потому что она находится в постоянной зоне риска, поэтому из нее есть массовый отток людей», — уверена бизнес-омбудсмен. По словам Татуловой цены в ресторанах за последние полгода поднялись примерно на 40 процентов.

Ранее в бизнес-школе Сколково назвали самых уважаемых бизнесвумен в России. На первом месте оказалась генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, в первую тройку также вошли политик Ирина Хакамада и Анастасия Татулова.