Россиянки назвали препятствия для построения карьеры

Аналитики бизнес-школы Сколково назвали причины, мешающие российским женщинам построить карьеру. Они отметили, что в первую очередь это внутренние барьеры и необходимость заботиться о семье и детях, передает РИА Новости.
«Женщинам-руководителям и предпринимателям в развитии в первую очередь мешают не внешние причины (гендерные стереотипы о женщинах в руководстве или препятствия со стороны мужчин-руководителей), а внутренние барьеры и необходимость совмещать работу с заботами о семье и детях», — отметили авторы исследования.
Так, 46 процентов женщин одним из главных препятствий для их карьеры назвали совмещение трудовой деятельности с семейными делами, 43 процента респондентов отметили нехватку собственных знаний и опыта, еще 43 считают, что им помешала неуверенность в себе и собственных силах.
Ранее в бизнес-школе Сколково назвали самых уважаемых бизнесвумен в России. Так, на первом месте оказалась генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, в первую тройку также вошли политик Ирина Хакамада и основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Также интерес и уважение среди коллег вызывает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, она заняла четвертую строчку, на пятом глава Банка России Эльвира Набиуллина.