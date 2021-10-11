Россиянки назвали препятствия для построения карьеры

Аналитики бизнес-школы Сколково назвали причины, мешающие российским женщинам построить карьеру. Они отметили, что в первую очередь это внутренние барьеры и необходимость заботиться о семье и детях, передает РИА Новости.

«Женщинам-руководителям и предпринимателям в развитии в первую очередь мешают не внешние причины (гендерные стереотипы о женщинах в руководстве или препятствия со стороны мужчин-руководителей), а внутренние барьеры и необходимость совмещать работу с заботами о семье и детях», — отметили авторы исследования.

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Так, 46 процентов женщин одним из главных препятствий для их карьеры назвали совмещение трудовой деятельности с семейными делами, 43 процента респондентов отметили нехватку собственных знаний и опыта, еще 43 считают, что им помешала неуверенность в себе и собственных силах.

Ранее в бизнес-школе Сколково назвали самых уважаемых бизнесвумен в России. Так, на первом месте оказалась генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, в первую тройку также вошли политик Ирина Хакамада и основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Также интерес и уважение среди коллег вызывает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, она заняла четвертую строчку, на пятом глава Банка России Эльвира Набиуллина.

