Названы самые уважаемые бизнесвумен России

Бизнес-школа «Сколково» назвала самых уважаемых бизнесвумен России и составила рейтинг на основе опроса женщин-предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, на первом месте оказалась генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, в первую тройку также вошли политик Ирина Хакамада и основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Также интерес и уважение среди коллег вызывает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, она заняла четвертую строчку, на пятом глава Банка России Эльвира Набиуллина.
В топ-10 самых уважаемых предпринимателей вошли президент группы InfoWatch Наталья Касперская, бывшая глава платежной системы Visa в России Екатерина Петелина, заместитель председателя ВТБ и президент «Майкрософт Рус» Ольга Дергунова, бывший генеральный директор «Пятёрочки» и «Магнита» Ольга Наумова, директор российского представительства Google Юлия Соловьева.
Опрос проводился в сентябре 2021 года, 900 бизнесвумен и руководителей ответили на вопрос, кто из их коллег им наиболее интересен и вызывает уважение.
Ранее стало известно, что каждый третий российский бизнесмен хотел бы «очернить» конкурента. К такому выводу пришло исследование Модульбанка. Банк провел опрос среди 68 тысяч предпринимателей. 32 процента опрошенных ответили утвердительно на вопрос о том, допустимо ли применять «черный пиар» против своих конкурентов.