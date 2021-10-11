Названы самые уважаемые бизнесвумен России

Бизнес-школа «Сколково» назвала самых уважаемых бизнесвумен России и составила рейтинг на основе опроса женщин-предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, на первом месте оказалась генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, в первую тройку также вошли политик Ирина Хакамада и основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Также интерес и уважение среди коллег вызывает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, она заняла четвертую строчку, на пятом глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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В топ-10 самых уважаемых предпринимателей вошли президент группы InfoWatch Наталья Касперская, бывшая глава платежной системы Visa в России Екатерина Петелина, заместитель председателя ВТБ и президент «Майкрософт Рус» Ольга Дергунова, бывший генеральный директор «Пятёрочки» и «Магнита» Ольга Наумова, директор российского представительства Google Юлия Соловьева.

Опрос проводился в сентябре 2021 года, 900 бизнесвумен и руководителей ответили на вопрос, кто из их коллег им наиболее интересен и вызывает уважение.

Ранее стало известно, что каждый третий российский бизнесмен хотел бы «очернить» конкурента. К такому выводу пришло исследование Модульбанка. Банк провел опрос среди 68 тысяч предпринимателей. 32 процента опрошенных ответили утвердительно на вопрос о том, допустимо ли применять «черный пиар» против своих конкурентов.

