В Wildberries прокомментировали первенство Бакальчуков в списке богатейших семей

Для Wildberries приоритетными задачами являются не победы в различных рейтингах и конкурсах, а улучшение онлайн-площадки. Так пресс-служба компании прокомментировала попадание четы Бакальчук на первое место списка богатейших семей России, составленного Forbes. Своим мнением сотрудники профильного департамента фирмы поделились с «Лентой.ру».

Российское издание журнала Forbes ранее представило рейтинг богатейших семей России. Всего в перечень включили десять семей, чье совокупное состояние возросло на 16,1 миллиарда долларов до 42,9 миллиарда долларов. Впервые самой состоятельной семьей России названа семья богатейшей женщины страны, генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук.

«Не думаем, что что-то поменяется в жизни основателей компании»

В пресс-службе Wildberries заявили, что нейтрально относятся к включению Татьяны и Владислава Бакальчук в новый рейтинг Forbes. «Не думаем, что что-то поменяется в жизни основателей компании, так как рейтинг отражает лишь факт переоценки стоимости компании Wildberries аналитиками издания», — отметили в фирме.

«Как и всегда, для нас приоритетными задачами являются не победы в различных рейтингах и конкурсах, а улучшение онлайн-площадки Wildberries для покупателей и российских производителей. Через Wildberries свои товары продают 260 тысяч отечественных предпринимателей и компаний, большинство из которых являются представителями малого и среднего бизнеса. Создание самой лучшей среды для развития предпринимательства в России — вот наша большая цель, к которой мы стремимся», — заявили в Wildberries.

Отмечается, что компания изначально строилась как семейная, однако формально все 100 процентов акций были во владении Татьяны Бакальчук. Только 31 декабря 2019 года глава компании передала супругу Владиславу один процент, благодаря чему их включили в рейтинг. Совокупное состояние семейства оценивается в более чем 13 миллиардов долларов.