Forbes назвал богатейшую семью России

Российское издание журнала Forbes представило рейтинг богатейших семей России. Всего в перечень включили десять 10 семей, чье совокупное состояние возросло на 16,1 миллиарда долларов до 42,9 миллиарда долларов.

Впервые самой состоятельной семьей России названа семья богатейшей женщины страны, генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук. Отмечается, что компания изначально строилась как семейная, однако формально все 100 процентов были во владении женщины.

Только 31 декабря 2019 года глава компании передала супругу Владиславу один процент, благодаря чему их включили в рейтинг. Совокупное состояние семейства оценивается в более чем 13 миллиардов долларов.

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Вторую строчку в списке заняла семья Андрея Гурьева, бенефициара семейного траста, заместителя председателя совета директоров производителя удобрений «Фосагро». Совокупное состояние этого бизнес-клана составляет 6,9 миллиарда долларов.

На третьей позиции оказалась семья Аркадия Ротенберга, которая возглавляла прошлогодний рейтинг. За год ее состояние возросло на 500 миллионов долларов — до 5,95 миллиарда долларов.

«Прошедший год в целом выдался удачным для всех семей рейтинга Forbes. <...> Из всех участников рейтинга в этом году не повезло лишь Гуцериевым — Михаил Гуцериев в июле 2021 года попал под санкции Евросоюза в отношении Белоруссии, а в августе — и под санкции Великобритании. Миллиардер поплатился за дружбу с Александром Лукашенко», — подчеркивает Forbes.

В список также вошли семейства Гуцериевых, Евтушенковых, Шаймиевых, Рахимкуловых, Бажаевых, Линников и Саркисовых.