Forbes назвал самых богатых женщин России

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг самых богатых женщин России. Ее состояние оценивается в 13 миллиардов долларов. Список опубликовал журнал Forbes.

Материалы по теме Страна советов Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?

Предпринимательница и вдова экс-мэра Москвы Сергея Лужкова Елена Батурина по итогам этого года опустилась на второе место. По данным Forbes, ее состояние составляет 1,3 миллиарда долларов, как и в прошлом году. Третье место заняли совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова со своей семьей (1,3 миллиарда долларов), а четвертое — дочь акционера «Лукойла» и владельца футбольного «Спартака» Леонида Федуна Екатерина (900 миллионов долларов).

В этом году в топ-25 самых богатых россиянок попали четыре новичка. Совладелица сети магазинов «Светофор» Валентина Шнайдер и семья сразу заняли пятую строчку с состоянием в 650 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что интернет-магазин оказался под угрозой закрытия на Украине после того, как президент страны Владимир Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против его основательницы Татьяны Бакальчук.