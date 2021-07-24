Интернет-магазин Wildberries продолжил работу на Украине вопреки санкциям

Российская компания Wildberries продолжает работать на территории Украины, вопреки введенным ранее санкциям. Об этом со ссылкой на данные украинского интернет-сегмента ретейлера сообщает ТАСС.

В агентстве указали, что представители украинского отделения отказались комментировать ситуацию, предложив обратиться за разъяснениями в головной офис.

Ранее на Украине объяснили санкции против интернет-магазина Wildberries. По словам министра культуры и информационной политики страны Александра Ткаченко, меры были приняты в связи с тем, что платформа продавала форму российской армии. «Ретейл с РФ, [который] в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат, не будет работать на Украине. Речь идет о Wildberries», — заявил он.

24 июля стало известно, что интернет-магазин оказался под угрозой закрытия на Украине после того, как президент страны Владимир Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против его основательницы, богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук.

