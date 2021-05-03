Каждый третий российский бизнесмен захотел «очернить» конкурента

Каждый третий российский бизнесмен хотел бы «очернить» конкурента. К такому выводу пришло исследование Модульбанка, передает РИА Новости.

Банк провел опрос среди 68 тысяч предпринимателей. 32 процента опрошенных ответили утвердительно на вопрос о том, допустимо ли применять «черный пиар» против своих конкурентов. При этом лишь 3,6 процента опрошенных бизнесменов готовы пойти на такой шаг первыми, остальные — только в качестве ответной меры.

68 процентов опрошенных предпринимателей рассказали, что пострадали от предательства в бизнесе, при этом 14 процентов признались, что и сами недобросовестно обходились с партнерами. При этом всего 15 процентов респондентов заявили, что честно построить бизнес нельзя.

Ранее опрос онлайн-сервиса услуг YouDo.com и бизнес-платформы ОНФ показал, что почти каждый второй работающий на себя россиянин не регистрирует бизнес или самозанятость. Причиной отказа от легальной деятельности большинство называет налоговый гнет и проблемы в кредитовании. Не готовы пока согласиться на регистрацию занятости бизнесмены без российского гражданства и те, что не вышли на постоянный доход.