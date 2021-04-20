Россияне назвали самые привлекательные сферы для открытия бизнеса

Самой привлекательной сферой для открытия бизнеса оказался общепит. Так, 27 процентов опрошенных сервисом «Работа.ру» россиян ответили, что рассматривают возможность открытия кафе или ресторана. Об этом сообщает RT.

На втором месте оказались предприятия в сфере сельского хозяйства и фермерства. Такой вариант выбрали 25 процентов респондентов. Тройку лидеров замыкает сфера транспорта и логистики, в ней свое дело хотел бы открыть 21 процент опрошенных.

Кроме того, популярными оказались сфера строительства, бизнес там рассматривают 17 процентов россиян. 13 процентов хотели бы открыть дело в IT, 11 — в образовании, 10 — в маркетинге, рекламе и PR. Наиболее привлекательными респонденты назвали ретейл — о своем деле в этой сфере задумываются лишь 6 процентов респондентов, еще 3 рассматривают сферу охраны.

По мнению россиян, наиболее подходящие города для открытия бизнеса — это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Новосибирск. В опросе приняли участие более 2,7 тысячи жителей всех регионов страны, которые хотели бы открыть собственный бизнес.

Ранее выяснилось, что более половины россиян (51 процент) хотели бы в будущем открыть свое и дело и стать бизнесменами. При этом 46 процентов респондентов признались, что не хотят начинать предпринимательскую деятельность, а у 3-х процентов уже есть свое дело.