Рекрутер раскрыла три основные ошибки при поиске работы

Компании, принимая на работу кандидатов, просматривают не только их резюме, но и социальные сети. Три основные ошибки ведения соцсетей, которые потенциально могут стоить работы мечты, раскрыла Элиза Киркби, региональный директор рекрутинговой фирмы Hays. Ее слова приводит The Mirror.

По ее словам, первое, на что смотрят работодатели, — это стиль общения кандидата в интернете. Речь идет не только о постах в соцсетях, но и о комментариях. Если компания сочтет выражения, которые выбирает человек, неуместными, его могут вычеркнуть из списка претендентов на должность.

Киркби вспомнила случай, когда рекрутеры отказали в найме человеку, который использовал неуместные слова при подаче жалоб через интернет.

Специалист отметила и важность времени публикации постов. Например, компания может заметить чрезвычайную активность соискателя в соцсетях в рабочее время и из-за этого не взять его на работу.

Наконец, соцсети могут выдать несоответствие резюме кандидата и его реального опыта. Если человек в поиске работы решил приукрасить свое прошлое, по соцсетям становится видно, как он на самом деле проводил время.

Рекрутер посоветовала удалить из соцсетей информацию, которая может дискредитировать кандидата, а также поменять настройки конфиденциальности.