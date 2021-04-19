Россияне захотели стать бизнесменами

Более половины россиян (51 процент) хотели бы в будущем открыть свое и дело и стать бизнесменами. Об этом свидетельствуют данные опроса сервисов «Работа.ру» и «Сбербанк страхование», сообщает газета «Известия». Опрос проводили среди более чем пяти тысяч граждан из разных регионов страны.

46 процентов респондентов признались, что не хотят начинать предпринимательскую деятельность, а у 3-х процентов уже есть свое дело. Большинство из тех, кто хочет стать бизнесменами (68 процентов, множественный выбор), хотели бы сделать это для улучшения своего финансового положения, а 52 процента считают, что предпринимательство поможет обрести уверенность в будущем. Еще 44 процента участников опроса считают, что со своим делом получат больше свободы, а 43 — хотят создавать что-то особенное.

Ранее банк Хайс провел исследование, которое показало, что каждый десятый бизнесмен отказался выходить из тени и ведет свой бизнес нелегально: в этом признались 9,4 процента респондентов.

Большинство из них (42,5 процента) не хотят регистрировать фирму, потому что считают официальное занятие бизнесом слишком сложным. Еще 32,1 процента респондентов признались, что не хотят платить налоги; 25,4 процента не устраивают тарифы, которые для бизнеса предлагают банки.