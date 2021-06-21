Экономика
 
Последние новости
В России оценили связь ревакцинации с новым индийским штаммом коронавируса
Минздрав дал рекомендации по ревакцинации от COVID-19 при росте заболеваемости
В Петербурге в 33-градусную жару включили отопление
Китай захотел потеснить Францию на рынке вина
Популярный комик назвал причину ухода с ТНТ
Премьер-министр Индии назвал йогу щитом против коронавируса
Поход футболистов сборной Чили в парикмахерскую привел к скандалу
Рэпер Гуф сошелся с бывшей женой Айзой
Астронавты на МКС пожаловались на мигрень и вызвали споры между учеными
Россиянам запретят купаться на пляжах Крыма и Севастополя
Новости партнеров
Прослушать новость

Россияне заподозрили коллег в большей зарплате на той же должности

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Около 42 процентов россиян подозревают, что их коллеги зарабатывают больше денег на той же должности. Об этом говорится в опросе сервиса «Работа.ру», пишет Inc.

Чуть более половины респондентов уверены, что знают, какие зарплаты у их коллег. Около 52 процентов россиян сказали, что разницы в доходах нет, еще 6 процентов считают, что их коллеги зарабатывают меньше.

Среди тех, кто считает, что их доходы меньше, 11 процентов уверены, что зарплаты отличаются менее чем на 10 процентов. Еще 41 процент думает, что разница составляет 10-30 процентов. Около 26 процентов думают, что доходы коллег выше на 30-50 процентов, а 22 процента полагают, что зарплаты различаются более чем в полтора раза.

Ранее стало известно, что россияне хотели бы зарабатывать 131,6 тысячи рублей. Уточняется, что мужчины в среднем назвали цифру выше, чем женщины. Так, россияне хотели бы получать ежемесячно 144,3 тысячи рублей, а россиянки — 107 тысяч рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Почти половина россиян уверены в большей зарплате коллег на той же должности
Россияне назвали желаемую зарплату и оценили свой уровень счастья
Россияне назвали желаемую зарплату
Россиянки раскрыли желаемую зарплату мужчин
Другие материалы рубрики
Экономика00:0112 мая

Высокогорный бюджет.

Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
17:47 9 июня

В российском регионе погибли миллионы пчел

07:5018 июня

Трудовых мигрантов в Россию захотели ввозить на чартерных поездах

07:1418 июня

Мировая торговля оказалась на грани катастрофы

Экономика00:01 2 мая

Бизнес в клеточку.

Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
05:4618 июня

Великобританию уличили в поражении в климатической борьбе

05:3618 июня

Названы обогатившиеся в пандемию коронавируса отрасли

05:0418 июня

Финансист назвал россиянам причины для покупки долларов

Экономика00:0129 апреля

«Это была отличная сделка».

Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
04:0118 июня

Секс-скандал с Биллом Гейтсом поставил под угрозу Microsoft

03:0018 июня

Ливанцы предпочли пиво банковским вкладам

02:0718 июня

Названы самые популярные у россиян сферы для подработки в период пандемии

Россия
«Мечтаю прорыдаться, но не могу»
Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
«Творится какой-то кошмар»
Сильнейшее наводнение в Крыму глазами очевидцев из Ялты и Керчи
Собянин заявил о близости жестких ограничений в Москве.
Как будут действовать власти?
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
Все материалы
Мир
Перевозивший урны для голосования на выборах вертолет разбился в Иране
Меркель назвала начало войны против СССР «поводом для стыда» для немцев
Джо Байден и Владимир ПутинВот и поговорили.
Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
В США призвали перестать считать Россию «плохими парнями»
Владимир Путин и Джо БайденСанкции, оппозиция и скрытое послание.
Как прошла встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве
В Китае заподозрили Байдена в попытке унизить россиян после встречи с Путиным
Владимир Путин«У нас нет привычки кого-то убивать»
Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
Все материалы
Бывший СССР
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
Все материалы
Экономика
Курс евро рухнул
Не сумевший выйти из-под санкций Дерипаска предсказал США дефолт
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
В России резко выросли цены на морковь и картофель
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Демограф рассказал о возможном риске повышения пенсионного возраста на пять лет
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Отстраненная на пять лет за допинг легкоатлетка из США отобралась на Олимпиаду
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Легкоатлеты на чемпионате мира заработают за счет России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Широков оценил поведение Губерниева во время эфира с Бузовой
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
В Госдуме ответили на насмешку сборной Дании над российскими футболистами
Все материалы
Культура
Раскрыты подробности лечения певицы МакSим
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Полунин рассказал об отношении к татуировке с Путиным
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Умер заразившийся коронавирусом гитарист группы «Тату»
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Раскрыты детали сюжета новой части «Матрицы»
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущую Опру Уинфри обвинили в использовании «слабовольного» принца Гарри
Умер журналист Анатолий Лысенко
Безумный «Макс».
Как под маской опасного международного хакера скрывалась 55-летняя россиянка из Ростова-на Дону?
Доктор Комаровский предостерег от визитов к некоторым врачам
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Женщина случайно опубликовала интимное фото и решила изменить свою жизнь
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 19 килограммов за четыре месяца и рассказала о своем похудении
Мужчина воспользовался бритвой соседа и чуть не лишился лица
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Семья лишилась семи миллионов рублей из-за забывчивости
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Суп оказался в списке вредных для пищеварения продуктов
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Все материалы
Представлен большой китайский кроссовер на базе Volvo XC90
Видео: возвращаем Гелендеваген к внедорожным корням
Вспоминаем историю Mercedes G-Класса и рассуждаем о правильном Гелике
Раскрыты комплектации Geely Atlas Pro для России
Посмотрите на Роллс-Ройсы из коллекции Neon Nights, которые прибыли в Россию
Это Dawn и Wraith в версии Black Badge
АвтоВАЗ выпустит линейку «премиальных» Lada с начальной ценой в миллион рублей
Mercedes-Benz EQS
Видео: новый космический Mercedes EQS — электрический Майбах будущего?
В России подорожали почти все модели Nissan
Все материалы
Дом
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы