Россияне заподозрили коллег в большей зарплате на той же должности

Около 42 процентов россиян подозревают, что их коллеги зарабатывают больше денег на той же должности. Об этом говорится в опросе сервиса «Работа.ру», пишет Inc.

Чуть более половины респондентов уверены, что знают, какие зарплаты у их коллег. Около 52 процентов россиян сказали, что разницы в доходах нет, еще 6 процентов считают, что их коллеги зарабатывают меньше.

Среди тех, кто считает, что их доходы меньше, 11 процентов уверены, что зарплаты отличаются менее чем на 10 процентов. Еще 41 процент думает, что разница составляет 10-30 процентов. Около 26 процентов думают, что доходы коллег выше на 30-50 процентов, а 22 процента полагают, что зарплаты различаются более чем в полтора раза.

Ранее стало известно, что россияне хотели бы зарабатывать 131,6 тысячи рублей. Уточняется, что мужчины в среднем назвали цифру выше, чем женщины. Так, россияне хотели бы получать ежемесячно 144,3 тысячи рублей, а россиянки — 107 тысяч рублей.