В российском регионе обязали привить 80 процентов сотрудников части предприятий

В Пермском крае обязали привить от COVID-19 80 процентов сотрудников части предприятий

В Пермском крае от коронавируса должны быть привиты 80 процентов сотрудников части предприятий. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

Согласно постановлению, вакцинироваться от COVID-19 обязаны работники торговли, образования, культуры и спорта. Также привиться должны сотрудники сфер общепита, транспорта и развлечений.

В Роспотребнадзоре сообщили, что полностью привить своих сотрудников компании обязаны до 1 декабря. Такое решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, подчеркнули в ведомстве.

Требование об обязательной вакцинации ряда жителей российского региона не относится к тем, кто имеет медицинский отвод от прививки. Также учитываются сотрудники, которые переболели COVID-19 не более шести месяцев назад.

Ранее об увеличении охвата вакцинации для отдельных категорий граждан сообщили власти Красноярского края. Они подчеркнули, что должно быть привито не менее 80 процентов населения в указанных группах риска. Постановление вступит в силу 15 ноября 2021 года.