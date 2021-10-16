Риск смерти у непривитых заразившихся COVID-19 оказался в 11 раз выше

Риск летального исхода заболевания коронавирусом у не вакцинировавшихся пациентов оказался более чем в 11 раз выше, чем у тех, кто сделал прививку. К такому выводу пришли ученые федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, пишет ТАСС, исходя из статистических данных за текущий год.

Ученые выявили, что невакцинированные граждане, заразившиеся COVID-19, умирали в 11,3 раза чаще, чем те, кто привился обоими компонентами вакцины, а риск инфицирования у непривитых был в среднем в 6,1 раза выше.

Врачи резюмировали, что вакцинация от коронавируса снижает вероятность заражения и помогает легче перенести заболевания тем, кто все же подхватил инфекцию, отметив, что на данный момент ни одна вакцина не гарантирует 100-процентную эффективность против заражения.

Ранее исследователи из Швеции показали, что риск человека заразиться коронавирусной инфекцией тем меньше, чем больше у него членов семьи, переболевших или вакцинировавшихся от COVID-19. Исследователям удалось выявить четкую зависимость «доза-эффект». Выяснилось, что шанс заражения у человека значительно снижался в зависимости от роста числа переболевших или получивших вакцину членов семьи.