Выявлен снижающий риск заражения COVID-19 фактор

Исследователи из Швеции показали, что риск человека заразиться коронавирусной инфекцией тем меньше, чем больше у него членов семьи, переболевших или вакцинировавшихся от COVID-19. Описывающий этот фактор статья ученых опубликована в JAMA Internal Medicine.

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Исследователи из Университета Умео проанализировали статистические данные о здоровье почти 1,8 миллиона людей из более 800 семей, состоявших из двух-пяти человек. Они оценивали связь между числом родственников с иммунитетом к COVID-19 и риском заражения или госпитализации у их родственников без иммунитета.

Исследователям удалось выявить четкую зависимость «доза-эффект». Выяснилось, что шанс заражения у человека значительно снижался в зависимости от роста числа переболевших или получивших вакцину членов семьи. Если такой человек был всего один, риск заразиться сокращался на 45–61, для двух родственников этот показатель составлял 75-86 процентов, а для трех — 91-94 процента. Если в семье из пяти человек четверо имели иммунитет, риск заражения снижался на 97 процентов.

«Вакцинация помогает не только снизить риск заражения человека, но и снизить передаваемость вируса. Это в свою очередь минимизирует не только риск того, что большее число людей станут критически больными, но и риск появления новых проблематичных вариантов вируса», — подчеркнул один авторов работы аспирант Марсель Баллин.

Ранее французские ученые раскрыли эффективность вакцинации против риска смерти от коронавируса у пожилых. Согласно результатам их исследования, прививка от COVID-19 снижает риск госпитализации и летального исхода среди людей старше 50 лет на 90 процентов.

