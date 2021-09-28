Выявлена группа с повышенным риском заражения COVID-19

Исследователи из Великобритании выяснили, что у женщин, ставших жертвами домашнего насилия во время первых двух волн пандемии коронавирусной инфекции, был выше риск оказаться в числе инфицированных. Статья ученых опубликована в журнале BMC Medicine.

Ограничительные меры, принятые для сдерживания COVID-19, вызвали так называемую «теневую пандемию» домашнего насилия. В ответ на это многие страны, в том числе Великобритания, предоставили его жертвам право свободного перемещения. Исследователи из Бирмингемского и Уорикского университетов изучили риск заражения коронавирусной инфекцией у 10,4 тысяч женщин, зафиксировавших свои побои у врачей общей практики в период с 31 января 2020 года по 28 февраля 2021 года. В качестве контрольной группы выступили 41,4 тысячи женщин.

Ученые выявили, что у женщин c историей домашнего насилия риск заражения коронавирусом был выше, чем у людей из контрольной группы. Разница была более заметной у женщин, насилие над которыми было зафиксировано с начала пандемии. Исследователи отмечают, что ситуация усугубляется тем, что многие из таких женщин имеют сопутствующие заболевания —такие, как диабет второго типа. В связи с этим ученые призывают к усилению вакцинации в данной группе населения.

