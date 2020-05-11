Объяснена уязвимость мужчин перед коронавирусом

Мужчины чаще заражаются коронавирусом и умирают из-за более высокой, чем у женщин, концентрации ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2) в крови. Именно за счет взаимодействия клеток коронавируса с этим ферментом инфекция проникает в организм. Уязвимость мужчин перед COVID-19 объяснили ученые из Европейское общество кардиологов (ESC), передает РИА Новости в понедельник, 11 мая.

По словам профессора кардиологии в Университетском медицинском центре Гронингена (UMCG) доктора Адриан Воорс, считается, что именно фермент 2 (АПФ2) играет «решающую роль в прогрессировании заболеваний легких, связанных с COVID-19».

Высокое содержание этого фермента у мужчин удалось выявить по результатам исследования крови более 3,5 тысяч пациентов с сердечной недостаточностью, проведенного еще до пандемии коронавируса. «Когда мы обнаружили, что один из самых ярких биоиндикаторов, АПФ2, был намного выше у мужчин, чем у женщин, я понял, что это может объяснять, почему среди мужчин вероятность смерти от COVID-19 выше, чем среди женщин», — отметил один из авторов исследования доктор Изайя Сама.

Ранее российский врач-инфекционист Николай Малышев объяснил причину большей уязвимости мужчин перед коронавирусом их нездоровым образом жизни и вредными привычками. Он также подчеркнул, что мужчины по естественным особенностям менее устойчивы к неблагоприятным внешним условиям жизни, чем женщины, в связи с чем они чаще болеют и умирают.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!