Ученые выявили наиболее частый источник заражения коронавирусом

Во время режима самоизоляции риск заразиться COVID-19 для членов одной семьи выше, чем если бы они пользовались общественным транспортом. Об этом сказано в исследовании китайских ученых, опубликованном в журнале Science.

Специалисты проанализировали данные о 1178 пациентах в китайской провинции Хунань. Она граничит с провинцией Хубэй, административный центр которой — город Ухань — оказался источником распространения коронавируса в конце 2019 года.

Наиболее низким риск заражения коронавирусом оказался в медицинских учреждениях, где соблюдались защитные меры. В зависимости от близости контактов уровень риска возрастал. Он был ниже в общественном транспорте, заведениях общепита и местах развлечений, но оказался выше при общении с широким кругом родственников, выявили ученые.

Самый большой риск заразиться COVID-19 оказался в семье, члены которой живут вместе. Причиной, возможно, стало то, что во время самоизоляции они чаще контактируют друг с другом. При этом чем дольше члены одной семьи, в которой есть заболевший COVID-19, находятся вместе, тем выше риск заразиться. Каждый день, проведенный в одном доме с инфицированным, увеличивает вероятность передачи заболевания на 10 процентов.

В октябре поход за продуктами во время пандемии коронавируса признали более опасным с точки зрения возможного заражения, чем путешествие на самолете. По мнению ученых, это связано с работой систем вентиляции на борту воздушных судов и рециркуляцией воздуха. Также они напомнили, что важно использовать средства индивидуальной защиты.