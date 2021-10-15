В России за сутки выявили рекордные 999 смертей пациентов с COVID-19

В России выявили 999 смертей пациентов с COVID-19, это новый рекорд с начала пандемии

В России за последние сутки выявили 999 смертей пациентов с коронавирусом. Это новый рекорд с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с инфекцией в пятницу, 15 октября в Telegram-канале.

Днем ранее, 14 октября, в стране было зафиксировано 986 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Общее число умерших с начала пандемии составляет 221 313 человек.

За минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 32 196 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших за все время составило 7 925 176.