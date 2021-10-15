В России впервые с начала пандемии выявили 32 196 новых случаев коронавируса

В России впервые за всю пандемию выявили более 32 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 32 196 новых случаев заражения коронавирусом — это максимум с начала пандемии. Общее число заражений составило 7 925 176. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 15 октября.

32 196 новых случаев COVID-19 выявили в России впервые за всю пандемию

Днем ранее в стране зафиксировали 31 299 заражений.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (6631), Санкт-Петербурге (2632) и в Московской области (2110). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (16), Чукотском автономном округе (17) и в Магаданской области (21).

За сутки умерли 999 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии скончались 221 313 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 22 268, общий — 6 960 024.

