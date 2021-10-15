Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения России обновило методические рекомендации для лечения пациентов с COVID-19 — ведомство утвердило их 13-ю версию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, в новой версии уточнены возможности использования моноклональных антител при лечении коронавирусной инфекции. Также в методических рекомендациях разъясняется, какие препараты могут быть взаимозаменяемыми.

22 сентября была утверждена 12-я версия временных методических рекомендаций. В ней был обновлен такой раздел по коронавирусу, как лабораторная диагностика — в нее включили лучевую диагностику инфекции и главы, касающиеся тактики и методов лечения. Также появились рекомендации по работе с зараженными беременными.