Минздрав заявил о риске введения дистанционной диагностики

Разрешать врачам проводить дистанционную диагностику даже в порядке эксперимента рискованно, заявили в пресс-службе Минздрава России, которую цитирует «Интерфакс».

Точный диагноз нельзя дать без очной консультации, пояснили в ведомстве. Необходимо взвесить все риски прежде чем соглашаться на внедрение дистанционной диагностики, поскольку от этого зависит жизнь и здоровье пациентов.

Ранее РБК сообщало, что Минэкономразвития представило проект постановления, которое в случае принятия изменит правила применения телемедицины в рамках специального экспериментального правового режима (ЭПР). Врачам могут разрешить ставить диагнозы и оказывать некоторые другие услуги пациентам дистанционно. Ожидается, что эксперимент пройдет в клиниках «Медси» и «Ниармедик».

В сентябре координатор бюро расследований Общероссийского народного фронта, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта обратился в Минздрав с предложением запретить врачам выписывать биологически активные добавки (БАДы). Он сослался на исследование, согласно которому медики навязывают пациентам препараты с недоказанной лечебной эффективностью. В частности, указал он, в 30 процентах случаев клиенты аптек не в курсе, что приобретают не лекарство, а биологически активную добавку или гомеопатию.