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Врачам предложили запретить выписывать БАДы

Координатор ОНФ Антон Гетта предложил запретить врачам выписывать БАДы и гомеопатию
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Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Координатор бюро расследований Общероссийского народного фронта, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта обратился в Минздрав с предложением запретить врачам выписывать биологически активные добавки (БАДы). Об этом пишут «Известия».

Политик сослался на исследование, согласно которому медики навязывают пациентам препараты с недоказанной лечебной эффективностью. В частности, указал он, в 30 процентах случаев клиенты аптек не в курсе, что приобретают не лекарство, а биологически активную добавку или гомеопатию.

Гетта посетовал на то, что сейчас за неправильно оформленный рецепт полагается дисциплинарная ответственность, однако нет прямого запрета на назначение в нем БАДов. Депутат предлагает ужесточить наказание, установив штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей в соответствии с нормой из нового КоАП.

Ранее ученые из ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» признали популярную биологически активную добавку (БАД) триптофан, которую используют для похудения, способной навредить людям с ожирением. Триптофан — это аминокислота, содержащаяся в пище: в разных видах нежирного мяса (индейке, курице, телятине), а также в яйцах, бобовых культурах и некоторых семенах (тыквенных, кунжутных, подсолнечных). В составе БАДа ее значительно больше, при ее переваривании выделяются токсины, которые влияют на нервную систему, вызывая повышение тревожности.

В феврале врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал худшие способы укрепить иммунитет. В перечень вошли биологически активные добавки (БАД), лук и чеснок, а также иммуномодуляторы. Кроме того, по мнению доктора, укрепить иммунитет не помогают ни элеутерококк, ни эхинацея. К неэффективным способам он также отнес различные амулеты от вирусов и гомеопатию. В этой же публикации врач перечислил несколько полезных для иммунной системы привычек: полноценный сон, отказ от алкоголя и курения и полноценное питание. Укрепить иммунитет помогают умеренные физические нагрузки и положительные эмоции. В список эффективных способов Комаровский вдобавок включил вакцинацию.

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