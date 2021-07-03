Российские ученые признали популярную добавку для похудения опасной при ожирении

Ученые из ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» признали популярную биологически активную добавку (БАД) триптофан, которую используют для похудения, способной навредить людям с ожирением. Ее опасность подтвердили опрошенные «Известиями» эксперты.

Ученые провели эксперимент на мышах и выяснили, что триптофан увеличивает тревожность и ухудшает пищеварение у грызунов, склонных к ожирению.

Триптофан — это аминокислота, содержащаяся в пище: в разных видах нежирного мяса (индейке, курице, телятине), а также в яйцах, бобовых культурах и некоторых семенах (тыквенных, кунжутных, подсолнечных). В составе БАДа ее значительно больше, при ее переваривании выделяются токсины, которые влияют на нервную систему, вызывая повышение тревожности.

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева пояснила, что пищевые добавки с триптофаном содержат множество других элементов, которые могут ухудшить состояние кишечной микробиоты. «Однако для получения достоверных данных все же хотелось бы посмотреть на результаты подобного исследования на людях, которые принимают БАД с триптофаном на регулярной основе. Определенно, наша пищеварительная система отличается от ЖКТ мышей», — отметила Аплетаева.

Профессор Руанского университета, руководитель направления «Микробиота — мозг и регуляция пищевого поведения» в Институте физиологии имени Павлова Сергей Фетисов считает, что большое количество триптофана вполне может ухудшить состояние микрофлоры кишечника. При этом добавки триптофана, по его словам, вряд ли будут влиять на процесс похудения. «Исходя из опыта, накопленного за десятилетия применения, прием триптофана в основном помогает при режиме похудения без серьезных побочных эффектов», — заверил Фетисов.

Как подчеркнул ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы Михаил Чарный, триптофан — это незаменимая аминокислота, нехватка которой у всех людей и животных ведет к стрессу. Он подтвердил, что избыток триптофана может негативно повлиять на процесс похудения при некоторых генетических заболеваниях, связанных с ожирением. По словам Чарного, могут возникать отклонения в метаболизме и измениться восприятие организмом некоторых обычных веществ. Однако говорить о токсичности триптофана — это то же самое, что «говорить о токсичности любого другого белка».

Ранее в июне врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко дала рекомендации, как выбрать куриную тушку, на что обратить внимание и как приготовить мясо с пользой для здоровья. По словам Кононенко, при выращивании кур часто используют гормон эстроген, из-за которого продукт может быть вреден женщинам. Антибиотики, которые тоже используют при выращивании кур, могут нарушить полезную микрофлору организма и привести к разрастанию патогенной и грибковой флоры.