В России установлен новый рекорд по смертям пациентов с коронавирусом

В России выявили 986 смертей пациентов от COVID-19, это новый рекорд с начала пандемии

В России за последние сутки выявили 986 смертей пациентов с коронавирусом. Это новый рекорд с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с инфекцией 14 октября в Telegram-канале.

986 смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировали в России за сутки

Днем ранее, 13 октября, в стране было зафиксировано 984 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Общее число умерших с начала пандемии составляет 220 315 человек.

За минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 31 299 новых случаев заражения коронавирусом — это максимальное с начала пандемии количество случаев COVID-19. Общее число заболевших за все время составило 7 892 980.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (6712), Санкт-Петербурге (2345) и в Московской области (1911).