В России зафиксирован новый рекорд смертей пациентов с COVID-19

В России впервые с начала пандемии умерли более 1000 пациентов с COVID-19 за сутки

В России впервые с начала пандемии умерли 1002 пациента с COVID-19 — это новый рекорд смертей . Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в субботу, 16 октября.

1002 случая смерти пациентов с COVID-19 зафиксировали в России впервые с начала пандемии

Днем ранее в стране зафиксировали 999 летальных исходов.

Больше всего смертей зарегистрировали в Москве (72), Санкт-Петербурге (67), Краснодарском крае (41) и в Свердловской области (38). Всего с начала пандемии в стране скончались 222 315 человек.

В России за сутки выявили 33 208 новых случаев коронавируса — это рекордное число с начала пандемии. Суточный показатель выздоровлений составил 21 883, общий — 6 981 907. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (6545), Санкт-Петербурге (3088) и в Московской области (2403).

