Гинцбург раскрыл сроки постоянной регистрации «Спутника V» в России

Гинцбург: «Спутник V» может получить постоянную регистрацию в РФ через несколько недель

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может получить постоянную регистрацию в стране уже через несколько недель. Об этом сообщил ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, эксперты рассмотрят документы, для обычных граждан процедура не влечет существенных изменений.

«Они рассмотрят [документы], для порядка сделают какие-то замечания, через неделю пришлют, а через две-три, наверное, зарегистрируют. Я так думаю», — сказал он.

Ранее Гинцбург сообщил, что российские ученые приступили к доклиническим исследованиям платформы для новых вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов.