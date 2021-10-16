В России приступили к испытаниям платформы для новых вакцин

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российские ученые приступили к доклиническим исследованиям платформы для новых вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов. Его слова передает ТАСС.

«Смысл этой технологии в том, что можно сразу же защищать от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время <…>. Возможен такой подход — [совмещаются] различные антигены вирусов гриппа и коронавируса», — уточнил Гинцбург.

По словам главы Центра им. Гамалеи, российские препараты уже начали испытывать на обезьянах.

Ранее Гинцбург сообщил о завершении пострегистрационных исследований «Спутника V». Глава центра Гамалеи уточнил, что на данный момент поданы документы для постоянной регистрации препарата. «Они сейчас рассматриваются», — добавил он. Отмечается, что «Спутник V» был зарегистрирован в России «на условиях»: после регистрации необходимо было провести клиническое исследование.