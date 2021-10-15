В центре Гамалеи назвали количество выпущенных в оборот комплектов «Спутник V»

Гинцбург: в гражданский оборот вышло более 62 миллионов комплектов вакцины «Спутник V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал количество комплектов российской вакцины от коронавируса «Спутник V», выпущенных в гражданский оборот. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, на данный момент в оборот поступили более 62 миллионов комплектов препарата.

Ранее Гинцбург сообщил о завершении пострегистрационных исследований «Спутника V». Глава центра Гамалеи уточнил, что на данный момент поданы документы для постоянной регистрации препарата. «Они сейчас рассматриваются», — добавил он. Отмечается, что «Спутник V» был зарегистрирован в России «на условиях»: после регистрации необходимо было провести клиническое исследование.

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население которых составляет около 4 миллиардов человек. Препарат производится более чем 20 компаниями в 14 странах мира. В России эффективность вакцины центра имени Гамалеи составила 97,6 процента. Против «дельта»-штамма препарат оказался эффективен на 83,1 процента.