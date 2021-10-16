Россиянам назвали способ снизить заболеваемость COVID-19

Минздрав: заболеваемость COVID-19 в РФ не снизить, пока не привьются 80 процентов россиян

Вакцинация — действенный способ снижения смертности от COVID-19, однако до достижения коллективного иммунитета в 80 процентов заболеваемость не снизить. Такой способ назвал профессор, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов, слова которого приводит РИА Новости.

По его утверждению, научные данные и многолетний опыт борьбы с инфекциями демонстрируют, что вакцинопрофилактика является самым эффективным средством борьбы с распространением заболевания, так как помогает значительно снизить риск тяжелого течения инфекции, госпитализации и смерти.

Чуланов добавил, что в настоящее время ни в одном из субъектов страны целевой показатель по уровню коллективного иммунитета в отношении COVID-19 не достигнут. С этим связано и недостижение других показателей, например, процента загруженности коечного фонда, числа пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и общего уровня заболеваемости, заключил специалист.

Ранее специалисты оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса оценили уровень коллективного иммунитета в России. По их данным, уровень коллективного иммунитета в стране достиг 45 процентов.