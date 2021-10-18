В Госдуме анонсировали возвращение к законопроекту о прививках от COVID-19

Госдума вернется к законопроекту о включении вакцины от COVID-19 в план прививок

Госдума планирует в ближайшее время вернуться к рассмотрению законопроекта о включении вакцины от COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок. Об этом сообщается на думском сайте.

Уточняется, что инициативу могут принять в ноябре 2021 года. Общественный резонанс данный документ вызвал из-за дискуссии депутатов Государственной Думы о том, не повлечет ли его принятие за собой обязательность вакцинации от COVID-19 в стране. 8 июня Госдума седьмого созыва после длительного обсуждения приняла документ в первом чтении, но второе чтение до выборов в Государственную Думу так и не состоялось, пишет «Интерфакс».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании 8 июня объяснил, что в рамках статьи 5 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение от нее. Перечень соответствующих профессий устанавливает министерство здравоохранения России. Володин предложил Минздраву совместно с комитетом по охране здоровья ко второму чтению внести поправки, которые бы прямо прописали добровольность прививки от коронавируса и сняли вопросы парламентариев.

В свою очередь заместитель главы Минздрава Олег Гриднев в ходе рассмотрения документа в первом чтении уточнил, что законопроект не регламентирует принцип добровольности профилактических прививок. Вместе с тем право человека самому решать, проходить или нет вакцинацию, сохранится после принятия данной инициативы.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал по-другому объяснять россиянам необходимость прививок, он указал на важность доводов, а не попыток заставить людей поверить на слово.