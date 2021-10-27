Россиянин прикинулся медиком и прошел в красную зону ради лишенной ухода бабушки

В Томске мужчине пришлось прикинуться врачом и проникнуть в красную зону больницы ради лишенной ухода медиков бабушки. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

По словам россиянина, его 84-летняя бабушка попала в ковидный госпиталь с пневмонией. Соседка по палате рассказала ему, что медики не лечат и не кормят пенсионерку, а еще не меняют ей подгузники. Тогда мужчина решил переодеться в форму врача, пройти в учреждение и зафиксировать все нарушения на камеру.

Россиянин рассказал, что проникнуть в больницу было легко, охрана его не проверяла. На видео попал момент, как мужчина отдает указания медработникам, которые приняли его за доктора.

После этого россиянин прилетел в Москву и, как утверждает Baza, пришел с видеозаписью в Следственный комитет, чтобы пожаловаться на больницу. Томич попросил оперативно разобраться с происходящим в медучреждении, однако ему ответили, что заявление будет рассматриваться месяц.

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