В российской больнице санитарка избила пациентку и попала на видео

В российской больнице санитарка несколько раз ударила пациентку. Видео, на которое попало избиение, опубликовал Telegram-канал издания Baza.

Ролик сняли в травматологическом отделении городской больницы Костромы. На кадрах видно, как сотрудница бьет сопротивляющуюся женщину, лежащую в палате. Пострадавшая кричит от страха и боли.

Санитарку отстранили от работы. Местный департамент здравоохранения начал проверку.

Ранее 2 июля сообщалось о мужчине, напавшем на детей с перцовым балончиком. Инцидент произошел в Краснодаре. Двух девочек 12 и 16 лет госпитализировали.