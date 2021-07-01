Угрожавшие утюгом пенсионерке и похитившие у нее миллион россияне задержаны

В Краснодаре задержана супружеская пара, которая избила, и, угрожая утюгом, ограбила 95-летнюю труженицу тыла, заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза журналистов СССР на миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ. Решается вопрос о переквалификации дела на статью 162 («Разбой») УК РФ.

29-летний мужчина и его 38-летняя супруга заключены под стражу.

По данным следствия, подозреваемые подкараулили ветерана труда в подъезде и втолкнули ее в квартиру, где связали и стали пытать. Угрожая потерпевшей применением утюга, налетчики забрали все сбережения и скрылись. Пожилая женщина осталась связанной в беспомощном состоянии. Ее обнаружила соседка, которая вызвала полицию и скорую помощь.

Показания пострадавшей помогли оперативникам установить нападавших. В ходе обыска у задержанных изъяли часть похищенных денег.