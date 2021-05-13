Жители Петербурга пришли поздравить 99-летнего ветерана с 9 Мая и ограбили его

В Петербурге полицейские задержали двух мужчин, которые пришли поздравить 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны с 9 Мая и ограбили его. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Задержаны жители Северной столицы, страдающие наркозависимостью. По данным полиции, вечером в воскресенье, 9 мая, грабители наведались к ветерану якобы поздравить его с Днем Победы. Пенсионер решил не впускать визитеров в квартиру, а сам вышел к ним на лестничную площадку. В этот момент один из злоумышленников сорвал с шеи ветерана золотую цепочку с крестиком, после чего грабители скрылись.

Жертвой ограбления стал ветеран Великой Отечественной войны Евгений Лезов, награжденный орденом Отечественной войны I степени и медалью «За оборону Москвы», уточнил источник агентства.

В полиции установили, что один из задержанных работал сантехником, его услугами пользовался потерпевший. Мужчина ранее был судим за кражу.