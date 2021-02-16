Грабитель отобрал у 101-летнего ветерана последние полторы тысячи рублей

Неизвестный проник в дом 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны и ограбил его ради полутора тысяч рублей, сообщили «Комсомольской правде» в полиции города Кропоткин Краснодарского края.

К пенсионеру Алексею Терехову часто приходили волонтеры, которые помогали по дому и во дворе. По данным издания, грабитель воспользовался ситуацией и тем, что ветеран был один, «втерся в доверие», прошел в дом и затем напал на пожилого мужчину. «Он разорвал карманы куртки, которые были на ветеране, схватил деньги и бросился в бега, выпрыгнув через окно», — рассказал собеседник КП.

Всего грабитель отобрал 1450 рублей. Это были последние деньги ветерана, сбережений у него нет. Преступника объявили в розыск.

В сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге две мошенницы обокрали 88-летнюю блокадницу и вынесли из ее квартиры один миллион рублей. Они проникли в жилище, представившись сотрудницами Пенсионного фонда.