Мужчина напал на женщину днем и залез ей в шорты

NYPD NEWS

В Нью-Йорке мужчина напал на 35-летнюю женщину средь бела дня, чтобы залезть к ней в спортивные шорты. Как сообщает Fox News, инцидент произошел в районе Ист-Уильямсберг в Бруклине около восьми часов вечера

Видео с места происшествия было опубликовано департаментом полиции Нью-Йорка в Twitter. Незадолго до нападения пострадавшая заметила слежку и изменила маршрут, однако мужчина последовал за ней. На кадрах видно, что женщина останавливается, чтобы дать незнакомцу пройти. Однако спустя время он вновь оказывается позади нее, затем подбегает и хватает ее сзади, прижимая к асфальту. В течение нескольких секунд он удерживает женщину, прежде чем ей удается ударить его чем-то. После этого преступник убегает.

По данным канала, мужчина залез в шорты к жертве и «насильно схватил ее за ягодицы». Женщина не получила физических травм и отказалась от медицинской помощи. В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемого.

Ранее россиянин избил случайную прохожую до потери сознания и попал на видео. На кадрах видно, как мужчина в капюшоне бьет по голове женщину, которая шла ему навстречу. Она падает, мужчина уходит, но потом возвращается, оттаскивает жертву на ступеньки подвала и продолжает бить ее ногами по лицу и телу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.