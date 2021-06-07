Бывшего офицера полиции изнасиловали в московском метро

В Московском метрополитене изнасиловали бывшего офицера полиции, задержан подозреваемый. Об этом сообщает «КП».

34-летняя потерпевшая, служившая в правоохранительных органах, зашла в туалет после перехода со станции Трубная на Цветной бульвар. Когда она оттуда выходила, на нее напал насильник. Он ударил ее по голове и затащил обратно внутрь кабинки. Мужчина повалил потерпевшую на пол, схватил за шею, несмотря на ее сопротивление. «Я не насильник, я воспользуюсь вами и отпущу», — сказал женщине преступник. Продолжая наносить удары по голове и лицу жертвы, мужчина раздел ее и совершил половой акт, после чего убежал.

Женщина обратилась в полицию. По камерам видеонаблюдения насильника нашли на станции Цветной бульвар и сразу же задержали. Им оказался 28-летний москвич по фамилии Майоров. Выяснилось, что он следил за потерпевшей, увидев, что она зашла в туалет, подкараулил ее возле входа и напал.

Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В ходе следствия выяснилось, что мужчину недавно задерживали по подозрению в изнасиловании, совершенном в Дмитровском районе Москвы, но его отпустили из-за недостатка улик. Подозреваемого намерены проверить на причастность к другим аналогичным нападениям, следователи не исключают, что он является серийным насильником.