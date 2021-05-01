Женщина показала «живой труп» матери после лечения в российской больнице

Жительница Ставропольского показала на видео тело матери, покрывшееся гигантскими язвами, после госпитализации с инсультом и лечения в российской больнице. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что тело пожилой женщины покрыто гнойными язвами. По словам дочери, ее мать похожа на «живой труп». Она утверждает, что в больнице «не хотят тратиться на спасение человека», объясняя это тем, что «шансов выжить мало».

На момент публикации новости РЕН ТВ не располагало официальными комментариями представителей регионального Минздрава по поводу случившегося.

Ранее жительница города Серов в Свердловской области Ольга Михеева пожаловалась, что ее избила фельдшер местной поликлиники после того, как женщина попросила амбулаторную карту для обследования в Нижнем Тагиле. Она утверждает, что когда взяла выписки, фельдшер подбежала к ней, «нагнула, уперлась коленом в спину, стала выворачивать руки». После этого фельдшер якобы отняла у Михеевой карту и бросила ее за батарею.